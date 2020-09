Nel Pd cominciano a dirlo: la ministra grillina del Lavoro, Nunzia Catalfo, è commissariata dalla Cgil (Di martedì 8 settembre 2020) L'aria che si respira nei corridoi di Via Veneto, sede del ministero del Lavoro, "non ha niente a che vedere con il riformismo". Questa è la voce che arriva dagli ex renziani del Pd, in un caleidoscopio di mugugni a mezza bocca che arriva fino ai piani alti del Nazareno. Dove preferiscono mantenere Leggi su ilfoglio

peaceandlouiss : RT @peularis: 'Mi piacciono le ragazze che sanno parlare bene l'italiano, nel senso che se cominciano a sbagliare i congiuntivi per me è to… - sossupummit : RT @cstn84: #Egitto ancora un detenuto lasciato morire in carcere senza alcuna assistenza medica. Nel carcere al-akrab (scorpione) i deten… - anubidal : RT @cstn84: #Egitto ancora un detenuto lasciato morire in carcere senza alcuna assistenza medica. Nel carcere al-akrab (scorpione) i deten… - rogar50 : RT @cstn84: #Egitto ancora un detenuto lasciato morire in carcere senza alcuna assistenza medica. Nel carcere al-akrab (scorpione) i deten… - ZitelleArturo : RT @cstn84: #Egitto ancora un detenuto lasciato morire in carcere senza alcuna assistenza medica. Nel carcere al-akrab (scorpione) i deten… -

Ultime Notizie dalla rete : Nel cominciano Nel Pd cominciano a dirlo: la ministra grillina del Lavoro, Nunzia Catalfo, è commissariata dalla Cgil Il Foglio Il mistero dell’emoji blu di Apple. La mela azzurra prima tendenza internazionale, terza in Italia

Nessun evento è stato ancora annunciato ma già su Twitter c’è l’hashtag “Applevent”, nella versione internazionale del social con l’emoji della mela azzurro. Prima tendenza internazionale, terza in It ...

Ninja ha la sua bottiglia di Dom Pérignon personalizzata e un evento da festeggiare

Ninja sta festeggiando qualcosa, e in modo criptico ha postato la foto di una bottiglia di Dom Pérignon personalizzata sui social network. Ninja è tornato all'improvviso a pubblicare una foto su Twitt ...

Nessun evento è stato ancora annunciato ma già su Twitter c’è l’hashtag “Applevent”, nella versione internazionale del social con l’emoji della mela azzurro. Prima tendenza internazionale, terza in It ...Ninja sta festeggiando qualcosa, e in modo criptico ha postato la foto di una bottiglia di Dom Pérignon personalizzata sui social network. Ninja è tornato all'improvviso a pubblicare una foto su Twitt ...