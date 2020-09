Nations League: Ronaldo vola con il Portogallo, show della Francia. Vince anche il Belgio (Di martedì 8 settembre 2020) Continua il turno di Nations League, con il Portogallo che grazie a Cristiano Ronaldo Vince sulla Svezia dopo aver segnato una doppietta. Vince la Francia 4-2 sulla Croazia con Griezmann che torna al gol. Bene anche il Belgio di Mertens che ha segnato nel 5-1 rifilato all’Islanda. Secco 0-o tra Danimarca e Inghilterra con i Tre Leoni che non si sbloccano. Vincono anche Armenia, Azerbaigian e Montenegro nel gruppo C. Perde il San Marino 2-0 contro il Liechtenstein. Foto: twitter Mertens L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

