Nations League, la Polonia rimonta la Bosnia. Super Haaland contro la Nord Irlanda (Di martedì 8 settembre 2020) La Polonia, inserita nel girone degli Azzurri, vince in rimonta contro la Bosnia e conquista i suoi primi tre punti di questa Nations League. Nella Lega B Haaland protagonista assoluto con la sua Norvegia contro l’Irlanda del Nord. Vincono anche Scozia, Romania, Bielorussia e Lituania. Pareggio per Israele contro la Slovacchia. Grosicki rimonta la Bosnia Partita molto fallosa quella del Bilino Polje di Zenica. La Polonia soffre l’aggressività della Bosnia, vista anche contro l’Italia, che non sente la mancanza di Edin Dzeko. La gara viene sbloccata da Hajradinovic al 23′ su ... Leggi su sport.periodicodaily

