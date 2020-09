Napoli, sorteggio Coppa Italia: ecco le otto teste di serie e gli accoppiamenti (Di martedì 8 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Attraverso il proprio sito ufficiale, la Lega serie A ha reso noto il sorteggio per stabilire gli accoppiamenti del tabellone della Coppa Italia 2020/2021. Dal sorteggio sono uscite fuori le 8 teste di serie, scaturite dalle prime otto posizioni dello scorso campionato. Dopo aver vinto l’ultima edizione contro la Juventus, il Napoli vorrà difendere il podio cercando di riconquistare il trofeo. Subito un big match per la squadra di Gattuso, che potrebbe dover affrontare la Roma nei quarti di finale. La finale andrà in scena il 19 maggio, ma non all’Olimpico come di consueto a causa della partita inaugurale degli Europei. teste DI ... Leggi su anteprima24

100x100Napoli : In attesa di conoscere le avversarie vediamo come è andato il sorteggio delle teste di serie - NCN_it : COPPA ITALIA – SORTEGGIO TESTE DI SERIE: ECCO IL NUMERO TOCCATO AL NAPOLI #CoppaItalia #sorteggio #testediserie… - SeEarn : COPPA ITALIA – SORTEGGIO TESTE DI SERIE: ECCO IL NUMERO TOCCATO AL NAPOLI #CoppaItalia #sorteggio #testediserie… - allgoalsnapoli : Sorteggio Coppa Italia, le otto teste di serie: Atalanta numero 1, il Napoli è la 5a #forzanapolisempre… - tuttonapoli : Sorteggio Coppa Italia, le otto teste di serie: Atalanta numero 1, il Napoli è la 5a -