Napoli, ritorno di fiamma per Szoboszlai: il centrocampista avrebbe chiesto la cessione al Salisburgo! (Di martedì 8 settembre 2020) Il centrocampo del Napoli al momento è un cantiere in corso. Ceduto Allan, la squadra azzurra ha la necessità di acquistare almeno un centrocampista dalle stesse caratteristiche, soprattutto se l’idea gattusiana di 4-2-3-1 dovesse prendere maggiormente piede. A ciò va aggiunto che in rosa vi sono dei centrocampisti il cui destino non è stato ancora … L'articolo Leggi su dailynews24

ParticipioPart : @gaetanostaglian Per me, in maniera disinteressata e per puro amore, solo Naldi. Lauro approfitto del Napoli per av… - NapoliToday : #NotizieSSCNapoli Primo allenamento degli azzurri di ritorno a Castel Volturno: trauma contusivo per Malcuit… - Profilo3Marco : RT @Antonio_Tajani: Cari amici, di ritorno dalla Puglia! Pronto per ripartire domani direzione Napoli per l’apertura della campagna elettor… - SeEarn : RT @kisskissnapoli: IN #CAMPANIA UFFICIALE IL RITORNO A #SCUOLA IL 24 SETTEMBRE ?? - BelpassoAlberto : RT @kisskissnapoli: IN #CAMPANIA UFFICIALE IL RITORNO A #SCUOLA IL 24 SETTEMBRE ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli ritorno Napoli, ritorno di fiamma per l’esterno: entusiasmo sui social Virgilio Sport Calciomercato, blitz e firma con l’Inter: ma c’è già l’erede

Firma a sorpresa in ottica calciomercato Inter. Rinnovo del contratto per un’altra stagione per capitan Handanovic. Ma poi farà il secondo. In casa Inter ieri è stata giornata di tamponi anti Covid. S ...

Riapertura scuole in Campania, il pressing dell'Eav: «Servono orari differenziati»

Non basterà aprire tutte le stazioni né affidarsi ai privati per potenziare il servizio con qualche autobus in più: in Eav il ritorno a scuola previsto per il 24 settembre viene vissuto con preoccupaz ...

Firma a sorpresa in ottica calciomercato Inter. Rinnovo del contratto per un’altra stagione per capitan Handanovic. Ma poi farà il secondo. In casa Inter ieri è stata giornata di tamponi anti Covid. S ...Non basterà aprire tutte le stazioni né affidarsi ai privati per potenziare il servizio con qualche autobus in più: in Eav il ritorno a scuola previsto per il 24 settembre viene vissuto con preoccupaz ...