Napoli, protagonista su Sky Arte: sette puntate sulle meraviglie della città (Di martedì 8 settembre 2020) sette meraviglie, la serie Sky Original che racconta la scoperta dei grandi simboli del patrimonio artistico italiano realizzata con le più moderne tecniche di ripresa, dedica la sua nuova stagione alle suggestioni di Napoli. In onda in prima visione su Sky Arte (canale 120 e 400 di Sky) tutti i giovedì dal 10 settembre, la serie, in sette episodi, è un viaggio attraverso i secoli nei luoghi più straordinari della città pArtenopea. Un racconto che mette in luce il carattere della città fatto di contrasti: del mare del Golfo e del fuoco del Vesuvio, di incredibili chiese e di sommersi culti pagani, di bellezza estatica e vitalismo sfrenato.Ed è proprio dall’incontro di tutte le anime ... Leggi su ildenaro

gen_napoli : RT @rtl1025: Catturato l'orso #M49, protagonista di due fughe in un anno dal recinto del Casteller, l'ultima a fine luglio. Lo L rende noto… - rosamdinatale : RT @lettureincorso: La #Napoli de L’amore molesto di Elena Ferrante @EdizioniEO è insidiosa ma vitale. Nei vicoli e nelle piazze la protago… - antonellaautero : RT @GradedSpa: Il #mecenatismo protagonista dal 10 settembre a Napoli grazie all'#ArtBonus e all'impegno di 5 imprese partenopee: Epm, G&G,… - lettureincorso : La #Napoli de L’amore molesto di Elena Ferrante @EdizioniEO è insidiosa ma vitale. Nei vicoli e nelle piazze la pro… - _culture_bot : RT @antonellaautero: Il #mecenatismo protagonista dal 10 settembre a Napoli grazie all'#ArtBonus e all'impegno di 5 imprese partenopee: Epm… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli protagonista Napoli, protagonista su Sky Arte: sette puntate sulle meraviglie della città Il Denaro Svezia: Italia: Farnesina, musica italiana protagonista al Stockholm Early Festival

Roma, 08 set 14:47 - (Agenzia Nova) - La musica antica italiana è la protagonista dello Stockholm Early Music Festival che si apre oggi a Stoccolma, evento internazionale dedicato alla musica storica.

Campania, Elezioni. Di Scala (FI):”Sindaco Procida invita a non votare per le Regionali? Non è degno di portare la fascia tricolore”

Napoli, 8 Settembre – “Il sindaco di Procida, che ieri ha invitato pubblicamente i suoi concittadini a non votare né per le elezioni regionali né per il referendum non è degno di vestire la fascia tri ...

Roma, 08 set 14:47 - (Agenzia Nova) - La musica antica italiana è la protagonista dello Stockholm Early Music Festival che si apre oggi a Stoccolma, evento internazionale dedicato alla musica storica.Napoli, 8 Settembre – “Il sindaco di Procida, che ieri ha invitato pubblicamente i suoi concittadini a non votare né per le elezioni regionali né per il referendum non è degno di vestire la fascia tri ...