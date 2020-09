Napoli, Monteoliveto: Bar somministra alcolici a minori, chiuso 5 giorni (Di martedì 8 settembre 2020) Napoli, Monteoliveto. In vico Carrozzieri scoperto, e chiuso per 5 giorni, bar che somministrava alcolici a minori. Il Questore di Napoli, su proposta del Commissariato Decumani, ha disposto la sospensione per 5 giorni dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nei confronti di un bar in vico Carrozzieri a Monteoliveto. Infatti, lo scorso … Leggi su 2anews

Stevefromit : RT @Lumacaelettrica: messaggio pubblicitario nell'attesa: comunque se siete a napoli e non avete mai visto questa chiesa dovete subito rime… - Lumacaelettrica : messaggio pubblicitario nell'attesa: comunque se siete a napoli e non avete mai visto questa chiesa dovete subito r… - Turismo_Napoli : Chiesa di Sant’Anna dei Lombardi a Monteoliveto #Napoli è una città ricca di chiese, gotiche o barocche, imponenti… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Monteoliveto Napoli - Somministra alcolici a minori, bar chiuso per 5 giorni Ansa Napoli, bar somministra alcolici a minori: scatta la chiusura

Il Questore di Napoli, su proposta del Commissariato Decumani, ha disposto la sospensione per 5 giorni dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nei confronti di un bar in ...

Somministra alcolici a minori. Bar chiuso per 5 giorni

NAPOLI – Il Questore di Napoli, su proposta del Commissariato Decumani, ha disposto la sospensione per 5 giorni dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nei confronti di un ...

Il Questore di Napoli, su proposta del Commissariato Decumani, ha disposto la sospensione per 5 giorni dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nei confronti di un bar in ...NAPOLI – Il Questore di Napoli, su proposta del Commissariato Decumani, ha disposto la sospensione per 5 giorni dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nei confronti di un ...