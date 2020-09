Mulan: il boicottaggio al film Disney si espande, ecco i motivi (Di martedì 8 settembre 2020) Sostegno al Partito Comunista Cinese che viola sistematicamente i diritti umani delle minoranze, una protagonista schierata apertamente a favore della polizia contro i manifestanti di Hong Kong, ecco i motivi per cui il boicottaggio a Mulan si espande. Sono tanti i motivi di discordia intorno a Mulan, live action Disney disponibile a pagamento su Disney+ che, oltre a dividere la critica sulla qualità e sulla scelta dell'uscita in streaming a pagamento, è oggetto di un boicottaggio per motivi politici. Sono due le questioni politiche legate alla Cina che hanno fatto finire Mulan nell'occhio del ciclone: il trattamento riservato ai Mussulmani Uyghur nella regione cinese ... Leggi su movieplayer

