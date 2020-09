Mulan è l’eroina leggendaria che sfida la società. Parliamo di lei alle nostre bambine (Di martedì 8 settembre 2020) Raccontiamo storie alle nostre bambine. Non solo quelle che parlano di ranocchi divenuti principi azzurri con un bacio, o dei lieto fine che hanno fatto da cornice alla nostra infanzia; narriamo alle generazioni del domani le avventure di quelle donne forti e coraggiose che hanno scelto di sfidare la società e i limiti da essa imposti. Parliamo alle nostre figlie di Mulan, anzi organizziamo una serata tra donne per vedere le gesta leggendarie di quella eroina così lontana dal candore di Biancaneve e dell’umiltà di Cenerentola. Invitiamole a prendere esempio da chi, con forza e tenacia, combatte ogni giorno contro ogni stereotipo, nella realtà e nella finzione. Oggi, più che mai, in occasione del ... Leggi su dilei

CinemApp_Cinema : Mulan, l'eroina si spoglia dell'ironia e veste i panni della prodigiosa guerriera #Mulan - chanvndIerbong : Voto: 6/10. Mi aspettavo MOLTO di più nonostante le differenza dal cartone. 1. Mi è sembrata un po’ troppo SUPERERO… - mymovies : Mulan, l'eroina si spoglia dell'ironia e veste i panni della prodigiosa guerriera #Mulan - infoitcultura : Con il remake di Mulan Disney strizza l’occhio alla Cina, parte il boicottaggio da Hong Kong e Thailandia: «È la no… - Noovyis : (Mulan: la storia che ha reso l'eroina cinese una leggenda) Playhitmusic - -

