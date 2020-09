Mozione di Sfiducia Alla Ministra Azzolina, M5S Attacca La Lega (Di martedì 8 settembre 2020) “DAlla Lega ennesimo autogol: la Mozione di Sfiducia è il messaggio più chiaro e inequivocabile di quanto abbia collaborato al rientro a scuola: zero“. Così esordisce la nota del Movimento 5 Stelle contro la Lega. “Tanta propaganda sì, molte bugie anche, tutto sulla pelle degli studenti (e delle loro famiglie). In cerca di un like o di un voto in più” continua la nota. “Già complice dei tagli devastanti che hanno scambiato la scuola per un bancomat, la Lega dimostra il suo essere contro il buon andamento delle istituzioni, competente solo nelle marchette come quella che il suo responsabile scuola Pittoni aveva tentato di far passare per favorire le attività private dei docenti universitari e che noi ... Leggi su youreduaction

MediasetTgcom24 : Scuola, al Senato pronta mozione sfiducia della Lega contro Azzolina #scuola - Nico01042014 : RT @GarauSilvana: Regione #Lombardia. Oggi si discute la Mozione di sfiducia ad Attilio #Fontana e a tutta la sua Giunta.I lombardi meritan… - mickycaruso : RT @GarauSilvana: Regione #Lombardia. Oggi si discute la Mozione di sfiducia ad Attilio #Fontana e a tutta la sua Giunta.I lombardi meritan… - AttentoAlTweet : Vuoi uno stipendio da parlamentare? Fai come #giorgiameloni e #matteosalvinimi, presenta una mozione di sfiducia og… - rep_milano : In Consiglio Regionale si discute la mozione di sfiducia al governatore della Lombardia. Fuori il cartello con la s… -