Mozione di Sfiducia Alla Ministra Azzolina, Conte Critica La Lega (Di martedì 8 settembre 2020) Giunto in visita a Beirut, il Premier Giuseppe Conte risponde ai giornalisti in merito Alla Mozione di Sfiducia della Lega nei confronti della Ministra Azzolina. "Se un partito d'opposizione ritiene, in un momento del genere, dopo tutti gli sforzi che stiamo facendo, dopo tutti gli investimenti che sono stati fatti, di formalizzare una Mozione di Sfiducia nei confronti di un ministro che credo non abbia preso nemmeno un giorno di pausa per trascorrere un giorno di vacanza, bé, la Lega farebbe bene a chiedersi, negli anni passati al governo, se forse avrebbe dovuto presentare tante mozioni di Sfiducia ai propri ministri" afferma.

