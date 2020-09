Motta e Carolina Crescentini a Venezia festeggiano il primo anniversario di matrimonio (Di martedì 8 settembre 2020) Motta e Carolina Crescentini a Venezia in total Gucci. I due festeggiano il loro primo anniversario di matrimonio alla mostra del cinema di Venezia, sfilando sul Red Carpet per i flash dei fotografi accreditati. Le foto condivise sui social dalla Crescentini la mostrano nei suoi outfit scelti accuratamente per l’apparizione sul tappeto rosso della mostra d’arte cinematografica attualmente in corso a Venezia. L’attrice ha sfilato sul Red Carpet con il marito cantante, Motta, entrambi in abiti firmati Gucci. Per i due è anche l’occasione per festeggiare il primo anno di matrimonio. 12 mesi fa, infatti, si sposavano ... Leggi su optimagazine

Egoeimi_cri : Couple goal: Carolina Crescentini e Motta. - GiusyCarfagna : Quanto mi fanno piangere Motta e Carolina Crescentini ?????????????????? - Elena_shipper : ?????????????????? “ Carolina Crescentini e Motta sposati in gran segreto” - negri_jenny : Oggi buongiorno solo a Francesco Motta e Carolina Crescentini che festeggiano un anno di matrimonio e che mi fanno… - HOMIClDALQUEEN : un anno fa si sposavano motta e carolina crescentini ?????? -