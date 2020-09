MotoGP, voci dalla Germania: Valentino Rossi verso il ritiro (Di martedì 8 settembre 2020) Grandi cambiamenti potrebbero presto sconvolgere il mondo della MotoGP, stando a quanto riportato dal sito tedesco Speedweek. Protagonisti i piloti italiani, con Andrea Dovizioso determinato a conquistare una sella anche per la stagione 2021, senza quindi abbandonare il Motomondiale. Il forlivese potrebbe trovare posto alla Yamaha Petronas, dal momento che l’accordo del team con Valentino Rossi tarda ad essere messo nero su bianco come previsto. Secondo i giornalisti tedeschi Rossi potrebbe annunciare a breve il proprio ritiro a fine stagione, un’indiscrezione clamorosa che è stata rilanciata anche da Remy Tissier di Eurosport. Il Dottore ha più volte ribadito di voler continuare solo se “competitivo per il podio”, mentre ha affermato che la grande paura ... Leggi su sportface

