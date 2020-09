Mostra del Cinema di Venezia 2020, Notturno sinfonia del reale ed è così da un angolo di mondo in guerra Rosi “trasmette” cinema (Di martedì 8 settembre 2020) Più vedi il documentario Notturno di Gianfranco Rosi più ti accorgi della forza del reale che può trasmetterti il cinema. Secondo italiano in Concorso a Venezia 77, l’opera sesta del regista italiano è un ritorno maestoso alle origini di un rigoroso percorso estetico ed etico che all’epoca del Sacro Gra avevamo, paradossalmente, un po’ perso di vista. Dicevamo del cosiddetto “reale”. Qui un angolo di mondo in guerra. Quella Siria caotica, frammentata, multiforme, con almeno cinque forze militari in campo da quasi un decennio. Ebbene, Rosi non filma il conflitto armato (e per questo potrebbe prendersi parecchie critiche più politiche in ... Leggi su ilfattoquotidiano

Tra i diversi aspetti legati alla pandemia di Covid-19 cui la ricerca sta cercando di dare una riposta, quelli legati all’evoluzione di Sars-Cov-2 all’interno dell ospite umano dal momento che la vari ...

Cerreto di Spoleto, il 12 settembre parte il 'Festival del Ciarlatano'

Ricco week end di spettacoli, musica, arte, cultura ed eccellenze gastronomiche. Il borgo diventerà la cornice ideale per un’invasione gioiosa di arte e divertimento Nella Terra dei Ciarlatani è in ar ...

