Mosca | non ci sono prigionieri politici in Bielorussia

(ANSA) - MOSCA, 08 SET - La Russia non riconosce che ci sono prigionieri politici in Bielorussia. "In generale, non siamo pronti a riconoscere che ci sono prigionieri politici in Bielorussia", ha dett ...

'Kolesnikova strappa passaporto per non essere espatriata'

(ANSA) - MOSCA, 08 SET - La dissidente bielorussa Maria Kolesnikova non ha attraversato la frontiera ucraina perché durante "il tentativo di deportazione di fatto" all'estero contro la sua volontà ha ...

