Morto Suicida Gabriele Galloni: il giovane artista aveva soltanto 25 anni. “Uno dei migliori degli ultimi tempi” (Di martedì 8 settembre 2020) È Morto Suicida il giovane poeta Gabriele Galloni. aveva 25 anni. Solo due giorni fa aveva postato dei versi sulla sua pagina Facebook. Autore di diverse raccolte (“In che luce cadranno” -Rplibri, 2018, “L’estate del mondo” – Saya Editore, 2019 e “Sonno giapponese”), Galloni collaborava con la rivista Pangea. “Oggi piango uno dei migliori poeti della nuova generazione, Gabriele Galloni. A soli 25 anni i suoi demoni lo hanno soffocato per sempre. Avevo grande stima della sua poesia e lui mi cercava e leggeva continuamente con un rispetto che raramente ho trovato negli scrittori giovani. Piango un poeta ... Leggi su caffeinamagazine

Chi era Gabriele Galloni, il poeta morto a soli 25 anni

Due giorni fa gli ultimi versi postati sul suo profilo Facebook, mentre è di ieri la tragica notizia della morte di Gabriele Galloni, venticinque anni, poeta. "Non so se fu realtà o se fu visione/quel ...

Due giorni fa gli ultimi versi postati sul suo profilo Facebook, mentre è di ieri la tragica notizia della morte di Gabriele Galloni, venticinque anni, poeta. "Non so se fu realtà o se fu visione/quel ...