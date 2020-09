È morto Pasquale Casillo, l'imprenditore del grano che portò il Foggia in A (Di martedì 8 settembre 2020) Si È spento nella notte a 71 anni dopo una grave malattia Pasquale Casillo, l’imprenditore di San Giuseppe Vesuviano in provincia di Napoli noto come “il re del grano” e storico presidente del Foggia Calcio, che sotto la sua presidenza arrivò dalla serie C in serie A. La sua fortunata avventura calcistica iniziò nell'estate del 1986 quando rilevò il Foggia dall'allora proprietario Nino Lioce. Sotto la guida dell’allenatore Zdenek Zeman e del suo modulo 4-3-3 la squadra ottenne risultati eccezionali arrivando alla prima serie nella stagione ’90-’91. Casillo È stato tra i maggiori produttori di grano al sud e a questo È legato ... Leggi su tg24.sky

