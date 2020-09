Morte Willy Monteiro, Molfetta: “Non c’entrano le arti marziali, stiamo parlando di delinquenti” (Di martedì 8 settembre 2020) Il campione italiano di taekwondo Carlo Molfetta è intervenuto a Radio Cusano Campus per prendere le distanze da certe affermazioni di alcuni legate al caso della Morte del giovane Willy Monteiro Duarte dopo un pestaggio da parte di quattro giovani, alcuni dei quali praticavano le arti marziali miste: “Rimango esterrefatto quando sento dichiarazioni fatte con superficialità, senza sapere di cosa stiamo parlando. La prima cosa che ti insegna l’arte marziale è il rispetto dell’avversario, del maestro, del compagno, di chiunque ti circonda. Tant’è vero che chi ha commesso violenze in passato, viene indirizzato verso le arti marziali proprio per canalizzare quella ... Leggi su sportface

