Monk fruit o frutto del monaco: l’alternativa più green dello zucchero (Di martedì 8 settembre 2020) Monk fruit: il rivoluzionario frutto del monaco. Se cercate un alimento con un forte potere dolcificante, stando però attendi alle calorie assunte, lo avete trovato: si tratta del frutto del monaco. Questo frutto ha ben zero calorie (si, avete capito bene!), ma un altissimo potere dolcificante. Monk fruit: ecco le sue origini Il Monk fruit è un frutto riconosciuto come edulcorante già dieci anni addietro. Le sue origini sono riconducibili all’Asia, dove veniva utilizzato nel passato proprio come rimedio per la cura dell’obesità e del diabete. Si tratta di un alimento fortemente green e con praticamente nessuna caloria. Il suo nome ... Leggi su notizieora

