Mondovì, maestra positiva al coronavirus: bloccata la ripartenza scolastica (Di martedì 8 settembre 2020) A Mondovì, comune in provincia di Cuneo, una maestra è risultata positiva al coronavirus: bloccata la ripartenza dell’anno scolastico. Ecco un primo caso che evidenzia tutto il “malessere” intorno alla vicenda del coronavirus. Parliamo di scuola. Anzi, più precisamente del rientro tra i banchi e in cattedra di alunni e maestri. E il caso di oggi evince la positività al virus di una maestra di Mondovì, comune in provincia di Cuneo con poco più di 22 mila anime. Come deve essere in questo periodo, per tutte le maestre e i maestri, quest’ultima si è sottoposta al test anti Covid-19 dal quale ne è uscita, purtroppo, positiva. Subito sono scattate le precauzioni per far sì ... Leggi su bloglive

