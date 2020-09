Mobilità condivisa - In Italia è boom per il bike sharing (Di martedì 8 settembre 2020) Il post lockdown ha fatto impennare sia lutilizzo del bike sharing sia le flotte disponibili in Italia: lo sottolinea lOsservatorio Nazionale sulla sharing Mobility, promosso dalla Fondazione per lo sviluppo sostenibile con il ministero dellAmbiente e il ministero delle Infrastrutture e Trasporti, in unanalisi realizzata su 31 delle 39 città Italiane capoluogo di provincia che nel 2019 offrivano questo servizio. Il parco complessivo di biciclette in condivisione ha raggiunto i 35 mila mezzi: di questi, il 15% sono elettrici e il 70% appartenenti al servizio di free floating. Anche gli iscritti al servizio sono cresciuti, di ben il 60%. Questi numeri dimostrano che le città Italiane stanno rapidamente evolvendosi verso un modello di green city che vede la ... Leggi su quattroruote

green_milano : RT @rinnovabiliit: ?? #BikeSharing in Italia, in bici per uscire dal #lockdown. Quello delle 2 ruote dolci è il servizio di #mobilità condiv… - dinoadduci : Mobilità condivisa - In Italia è boom per il bike sharing - jmorat : RT @rinnovabiliit: ?? #BikeSharing in Italia, in bici per uscire dal #lockdown. Quello delle 2 ruote dolci è il servizio di #mobilità condiv… - Nukes62 : RT @rinnovabiliit: ?? #BikeSharing in Italia, in bici per uscire dal #lockdown. Quello delle 2 ruote dolci è il servizio di #mobilità condiv… - rinnovabiliit : ?? #BikeSharing in Italia, in bici per uscire dal #lockdown. Quello delle 2 ruote dolci è il servizio di #mobilità c… -

Ultime Notizie dalla rete : Mobilità condivisa Exor reinveste sulla mobilità condivisa: 200 milioni per Via Corriere della Sera