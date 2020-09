Ministero della Salute: rimodulazione quote per estendere vaccini antinfluenza (Di martedì 8 settembre 2020) Il Ministero della Salute proporrà alla Conferenza Stato-Regioni del 10 settembre una rimodulazione delle quote dei vaccini antinfluenzali acquisiti dalle Regioni. Questa modifica andrà incontro alle '... Leggi su tgcom24.mediaset

matteosalvinimi : ...lasciati soli e a tutto il mondo della Scuola italiana, pubblica e privata, che non merita questo caos. In quel… - Agenzia_Ansa : E' di dieci morti (due in meno di lunedì) e di 1.370 nuovi contagiati (+262) il bilancio delle ultime 24 ore per il… - ilpost : Lo citano esplicitamente i verbali di alcune riunioni del comitato tecnico-scientifico tenute fra febbraio e aprile… - Irenls_ : RT @RescueMed: Da venerdì scorso l’aereo di avvistamento Moonbird di HPI e @SeaWatchItaly non può più alzarsi in volo da Lampedusa e della… - AntonellaCicale : @PasdotPersico È vergognoso che in Campania, nonostante il Ministero abbia stanziato soldi per i DPI, non arrivano… -

Ultime Notizie dalla rete : Ministero della Il ministero della Salute dà il via libera ai test sierologici in farmacia L'HuffPost Bonus pc e tablet, non sono le famiglie a chiederlo all’Inps: le prime indicazioni

Finalmente importantissime precisazioni arrivano in merito al bonuc pc e internet di cui tanto si è detto, in maniera spesso imprecisa perché pochissime erano le informazioni a riguardo, a parte l’ann ...

Presto i test sierologici anche nelle farmacie

I test sierologici validati dall'Istituto superiore di sanità e dal Comitato tecnico scientifico presto disponibili in farmacia. Se nè parlato oggi nell'incontro avvenuto al ministero della Salute cui ...

Finalmente importantissime precisazioni arrivano in merito al bonuc pc e internet di cui tanto si è detto, in maniera spesso imprecisa perché pochissime erano le informazioni a riguardo, a parte l’ann ...I test sierologici validati dall'Istituto superiore di sanità e dal Comitato tecnico scientifico presto disponibili in farmacia. Se nè parlato oggi nell'incontro avvenuto al ministero della Salute cui ...