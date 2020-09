Miley Cyrus diventa pescetariana: basta dieta vegana (Di martedì 8 settembre 2020) Miley Cyrus abbandona la dieta vegana e diventa pescetariana: “Il mio cervello non funzionava correttamente” Miley Cyrus diventa pescetariana. La pop star mondiale ha raccontato di aver interrotto il regime alimentare vegano che ha seguito rigorosamente per 6 anni, dal 2013 al 2019. Il motivo? “Il mio cervello non correva più”, ha spiegato la cantante… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

Corriere : Miley Cyrus ha abbandonato la dieta vegana. «Il cervello non funzionava più bene» - repubblica : Miley Cyrus abbandona la dieta vegana: 'Il cervello non funzionava a dovere' - mtvitalia : Miley Cyrus è arrivata ai #VMAs ?? - YangGrey_ : RT @marcoflorian0: Sono l’unico che ama terribilmente la voce di Miley Cyrus? - fuckingsmilers9 : RT @JACKERSROCYRUS: L'Italia non capirá mai che Miley Cyrus è la regina e quando arriverà il momento sarà troppo tardi. Acquistate il suo… -