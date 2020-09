Miley Cyrus abbandona la dieta vegana: “Il cervello non correva” (Di martedì 8 settembre 2020) Miley Cyrus è stata vegana fino a che il suo corpo ha resistito, poi ha dovuto rinunciare: soffre moltissimo. Ha sempre fatto di tutto per rimanere coerente con i suoi principi animalisti, ma l’ex stellina Disney ha dovuto letteralmente arrendersi all’evidenza. La star ha raccontato infatti che la dieta vegana stava avendo pesanti ripercussioni sul suo fisico e, in … L'articolo Miley Cyrus abbandona la dieta vegana: “Il cervello non correva” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

