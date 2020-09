Miley Cirus: “Basta dieta vegana. Il mio cervello non funzionava più” (Di martedì 8 settembre 2020) Sei anni di regime vegano poi Miley Cyrus ha mollato il colpo e non ce l’ha fatta più. La cantante ha confessato, durante una intervista al podcast The Joe Rogan Experience, che ha dovuto rivedere l’alimentazione a causa di alcuni disturbi psico-fisici. “Sono stata vegana per molto tempo (dal 2013 al 2019, ndr) – ha confessato Miley -, ma ho dovuto introdurre pesce e Omega nella mia alimentazione perché il mio cervello non stava funzionando nel modo corretto”. L’artista ha poi raccontato che tutto si è sbloccato grazie anche all’ex marito Liam Hemsworth che le ha cucinato il pesce alla griglia. Una esperienza traumatica per Miley: “Ricordo che ho pianto a lungo, ho pianto per il pesce! Mi sentivo male mentre lo mangiavo”. Una ... Leggi su ilfattoquotidiano

Eppure dal 2016 a oggi, il suo brand è stato sfoggiato da un corposo numero di star, tra cui Margot Robbie, Selena Gomez, Katy Perry, Karlie Kloss, Miley Cyrus, Emma Roberts, Kate Bosworth e Jennifer ...

Miley Cyrus: “L’operazione alle corde vocali mi ha salvato la vita, non bevo e fumo più”

"L'operazione chirurgica alle corde vocali mi ha salvato la vita". Miley Cyrus parla così dell'operazione ricevuta per risolvere il problema dovuto all'Edema di Reinke, un'infiammazione cronica alle c ...

