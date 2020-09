Milano, sgomberato lo spazio occupato per distribuire cibo alle famiglie in difficoltà: volontari sollevati di peso e scatoloni sul marciapiedi (Di martedì 8 settembre 2020) Questa mattina la polizia ha sgomberato il laboratorio Kasciavìt nella periferia est milanese. Uno spazio che era stato occupato pochi giorni fa come base per per la distribuzione di cibo alle famiglie in difficoltà del quartiere. Proprio ieri sera i furgoni di Emergency avevano scaricato nello spazio i pacchi che la brigata volontaria Scighera avrebbe dovuto consegnare oggi. Ma i pacchi questa mattina sono rimasto sull’asfalto. La polizia è intervenuta e i ragazzi sono stati spostati via “di peso”. “La nostra risposta alla crisi è stata quella di sostenere le persone che non potevano uscire di casa distribuendo pacchi, la vostra risposta è questa – raccontano i ragazzi ... Leggi su ilfattoquotidiano

ilfattovideo : Milano, sgomberato lo spazio occupato per distribuire cibo alle famiglie in difficoltà: volontari sollevati di peso… - violet6femme : RT @radiondadurto: #Milano Sgomberato stamattina #LOCK spazio occupato in via Trentacoste, 7 -> - alexfoti : RT @radiondadurto: #Milano Sgomberato stamattina #LOCK spazio occupato in via Trentacoste, 7 -> - fantazita : RT @radiondadurto: #Milano Sgomberato stamattina #LOCK spazio occupato in via Trentacoste, 7 -> - sorpuzo : RT @radiondadurto: #Milano Sgomberato stamattina #LOCK spazio occupato in via Trentacoste, 7 -> -

Ultime Notizie dalla rete : Milano sgomberato Milano, sgomberato lo spazio occupato per distribuire cibo alle famiglie in difficoltà: volontari sollevati… Il Fatto Quotidiano Via Trentacoste, sgomberato il Laboratorio Occupato Kasciavìt

Milano, 8 settembe 2020 - Il Laboratorio Occupato Kasciavit, via Trentacoste, in zona Ortica, è stato sgomberato. Questa mattina la polizia si è presentata davanti allo spazio, occupato il 2 settembre ...

Via Milano, è iniziata la demolizione della Ideal Clima

Dopo l'ennesimo sgombero, avvenuto in mattinata ad opera della polizia locale, alle 14.40 esatte di lunedì 7 settembre è cominciata la demolizione del sito industriale dismesso Ideal Clima, storica az ...

Milano, 8 settembe 2020 - Il Laboratorio Occupato Kasciavit, via Trentacoste, in zona Ortica, è stato sgomberato. Questa mattina la polizia si è presentata davanti allo spazio, occupato il 2 settembre ...Dopo l'ennesimo sgombero, avvenuto in mattinata ad opera della polizia locale, alle 14.40 esatte di lunedì 7 settembre è cominciata la demolizione del sito industriale dismesso Ideal Clima, storica az ...