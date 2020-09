Milan: è Pier Donato Vercellone il nuovo Chief Communication Officer (Di martedì 8 settembre 2020) La notizia era nell’aria da tempo, ma ora c’è l’ufficialità: il Milan cambia il vertice della propria comunicazione, con Pier Donato Vercellone che subentra a Fabio Guadagnini nel ruolo di Chief Communication Officer. Vercellone è reduce da sette anni di esperienza presso la direzione della comunicazione e CSR di Sisal Group. In precedenza è stato per sei anni responsabile della comunicazione di Nike (prima in Italia e poi in tutta Europa), presidente della Ferpi per un mandato, Vice President marketing Communication a Telecom Italia dal 2000 al 2007, nonché direttore del settore comunicazione e grandi eventi del Comune di Milano, quando la sindaca era ... Leggi su tpi

