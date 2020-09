Milan Bakayoko, frenata da parte dei rossoneri: il Chelsea chiede 30 milioni (Di martedì 8 settembre 2020) subito, ma al momento Maldini e Massara temporeggiano La richiesta per Bakayoko è troppo elevata. Il Milan – come si legge sull’edizione odierna del Corriere dello Sport – non vuole cedere alle richieste del Chelsea per il centrocampista francese. Al momento la società londinese chiede 30 milioni subito, mentre Maldini e Massara chiedono una dilazione in due anni, oppure 20-25 milioni di euro cash più eventuali bonus. La trattativa rimane al momento congelata. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

