Mihelle Obama confessa: “Barack? A volte l’avrei buttato dalla finestra” (Di martedì 8 settembre 2020) Michelle Obama in un intervista confessa che non sempre il rapporto con il marito è stato idilliaco. Ma mai in bilico La moglie dell’ex Presidente degli Usa in una intervista ai media americani ha parlato della relazione con il marito. Facendo riferimento anche al periodo precedente alla carica importante che ha ricoperto Barack. L’ex first … L'articolo Mihelle Obama confessa: “Barack? A volte l’avrei buttato dalla finestra” proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

Ultime Notizie dalla rete : Mihelle Obama Michelle Obama dà consigli sulle relazioni: «Barack? A volte l avrei buttato dalla finestra» Vanity Fair Italia Michelle Obama: “Barack? A volte l’avrei buttato dalla finestra. Periodi difficili possono durare anche anni”

L’ex first lady Michelle Obama ha parlato delle relazioni di coppia durante la nuova puntata del suo podcast su Spotify, durante la quale ha discusso delle difficoltà del matrimonio, facendo apertamen ...

Michelle Obama: “Barack? Lo avrei buttato dalla finestra…”

Michelle Obama si è messa a dispensare consigli di coppia ed è finita col raccontare degli inediti retroscena sulla sua vita privata con l’ex presidente degli Stati Uniti, Barack Obama. Non è la prima ...

L’ex first lady Michelle Obama ha parlato delle relazioni di coppia durante la nuova puntata del suo podcast su Spotify, durante la quale ha discusso delle difficoltà del matrimonio, facendo apertamen ...Michelle Obama si è messa a dispensare consigli di coppia ed è finita col raccontare degli inediti retroscena sulla sua vita privata con l’ex presidente degli Stati Uniti, Barack Obama. Non è la prima ...