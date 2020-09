Migranti, Sea-Watch: “L’Italia blocca l’aereo di soccorso Moonbird” (Di martedì 8 settembre 2020) ROMA – “Il governo italiano ha chiuso i nostri occhi sul Mediterraneo impedendo a Moonbird di volare“. Cosi’ Giorgia Linardi, portavoce di Sea-Watch Italia, in un tweet ha denunciato la decisione dell’Enac di non autorizzare il decollo del velivolo dell’organizzazione umanitaria incaricato di individuare migranti alla deriva nel Mediterraneo centrale. Leggi su dire

LegaSalvini : SEA WATCH GETTA LA MASCHERA: 'NON PORTEREMO MAI I MIGRANTI IN GERMANIA' - Rinaldi_euro : Sea Watch getta la maschera: 'Non porteremo mai i migranti in Germania' - - LegaSalvini : SE SBARCANO DENUNCIAMO CONTE. #SALVINI SGANCIA LA BOMBA - LelloConso : RT @fanpage: Enac blocca a terra Moonbird, l’aereo della Sea Watch che avvista i migranti in difficoltà in mare - 0x800a : RT @fanpage: Enac blocca a terra Moonbird, l’aereo della Sea Watch che avvista i migranti in difficoltà in mare -

Ultime Notizie dalla rete : Migranti Sea Sea Watch getta la maschera: "Non porteremo mai i migranti in Germania" ilGiornale.it Migranti, stop a Moonbird l’aereo di monitoraggio di Sea Watch

“Ora Mediterraneo è un buco nero”. Lo denuncia la portavoce dell’ong, Giorgia Linardi: “Il Governo italiano ha chiuso i nostri occhi sul Mediterraneo centrale, da venerdì il nostro aereo di monitoragg ...

Mario Giordano a Quarta Repubblica contro Faraone: "Ricordi Carola Rackete? Ora sali sulla nave dei migranti col coronavirus"

Prima gli ride in faccia, poi Mario Giordano sbatte davanti a Davide Faraone un pensiero che molti italiani, non solo i cosiddetti sovranisti, condividono sul tema dell'immigrazione. Ospite di Nicola ...

“Ora Mediterraneo è un buco nero”. Lo denuncia la portavoce dell’ong, Giorgia Linardi: “Il Governo italiano ha chiuso i nostri occhi sul Mediterraneo centrale, da venerdì il nostro aereo di monitoragg ...Prima gli ride in faccia, poi Mario Giordano sbatte davanti a Davide Faraone un pensiero che molti italiani, non solo i cosiddetti sovranisti, condividono sul tema dell'immigrazione. Ospite di Nicola ...