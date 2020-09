Migranti: Sea-Watch attacca il governo su uso Moonbird (Di martedì 8 settembre 2020) Migranti, Sea-Watch attacca il governo Conte: “L’Italia blocca l’aereo di soccorso Moonbird. Da giugno ha avvistato 2.600 persone in pericolo” “Il governo italiano ha chiuso i nostri occhi sul Mediterraneo impedendo a Moonbird di volare“. Cosi’ Giorgia Linardi, portavoce di Sea-Watch Italia, in un tweet ha denunciato la decisione dell’Enac di non autorizzare il decollo… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

