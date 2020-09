Migranti: governo italiano ha bloccato MoonBird, protesta Sea Watch, l’Ong della Carola (Di martedì 8 settembre 2020) Il governo ha finalmente deciso di far rispettare le regole anche a chi avvista e trasporta clandestini e le ong naturalmente protestano. «Il governo italiano ha chiuso i nostri occhi sul Mediterraneo centrale. Da venerdì il nostro aereo di monitoraggio civile MoonBird non può più alzarsi in volo da Lampedusa». A dirlo è la portavoce della Ong Sea Watch Giorgia Linardi che annuncia così un nuovo stop da parte dell’Enac al velivolo MoonBird che monitora il tratto di mare tra la Libia e l’Italia. Da giugno, la Ong ha effettuato 47 missioni e avvistato circa 2.600 persone in pericolo, «chiedendone il soccorso immediato». Leggi su firenzepost

