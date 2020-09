Migranti, Amnesty: Malta “dirotta imbarcazioni in Italia” (Di martedì 8 settembre 2020) L'Ong per i diritti umani Amnesty International ha denunciato oggi il governo maltese, accusandolo di "tattiche illegali" nel Mediterraneo per impedire l'arrivo di immigrati che effettuano la pericolosa traversata dal Nord Africa; tra queste "il dirottamento" illegale di imbarcazioni in Italia. "Il governo maltese ha utilizzato misure pericolose e illegali per affrontare gli arrivi di rifugiati e Migranti in mare", ha detto Amnesty in un rapporto intitolato "Ondate di impunità: le violazioni di Malta dei diritti di rifugiati e Migranti nel Mediterraneo centrale". "Questa tattica include l'organizzazione di respingimenti illegali in Libia, il dirottamento di barche in Italia piuttosto che il salvataggio di persone in difficoltà e la detenzione illegale di centinaia di ... Leggi su ilfogliettone

Roma, 8 set. (askanews) - Tuttavia, questo sforzo non esonera Malta "dalla responsabilità di designare un luogo sicuro per le persone soccorse sotto il suo coordinamento", sottolinea l'ONG. Il rapport ...

