Mignonnes, il film di Netflix: la danza come nutrimento per crescere (Di martedì 8 settembre 2020) La danza come strumento di crescita e l'ipersessualizzazione delle preadolescenti come cosa da combattere: sono i due fari che illuminano 'Mignonnes' , conosciuto anche con il titolo 'Donne ai primi ... Leggi su quotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Mignonnes film Mignonnes, il film di Netflix: la danza come nutrimento per crescere Quotidiano.net La regista di “Donne ai primi passi” ha ricevuto minacce di morte dopo il poster scelto da Netflix

Cuties: perché tutte queste polemiche?

Maïmouna Doucouré è la regista di Cuties (titolo originale: Mignonnes) film francese presentato al Sundance Film Festival, il 23 gennaio 2020 e premiato con il Directing Award. Il film, che è stato di ...

Maïmouna Doucouré è la regista di Cuties (titolo originale: Mignonnes) film francese presentato al Sundance Film Festival, il 23 gennaio 2020 e premiato con il Directing Award. Il film, che è stato di ...