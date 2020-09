Michelle Obama dà consigli sulle relazioni: «Barack? A volte l’avrei buttato dalla finestra» (Di martedì 8 settembre 2020) Sempre disponibile a parlare anche delle proprie vicende personali, l’ex First Lady americana Michelle Obama, 56 anni, dispensa ora alcuni consigli a tema relazioni d’amore. Quali sono i segreti per far durare una relazione importante? Secondo Michelle, sposata con Barack Obama dal 1992, tutto sta nella determinazione e nella volontà di portare avanti la coppia, non gettando la spugna nei momenti di difficoltà. Che non mancheranno, avvisa Michelle nell’ultimo episodio del podcast che porta il suo nome. Mrs Obama è sempre stata sincera sui propri alti e bassi con il marito Barack e lo ha dimostrato una volta di più con questo speech. Parlando con il conduttore televisivo Conan O’Brien, anch’egli sposato, ha ricordato: «Sono state tante le volte in cui avrei solo desiderato buttare Barack dalla finestra. E questi periodi difficili possono durare a lungo. Anche anni e anni». Leggi su vanityfair

