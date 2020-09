Michelle Obama: “Barack? A volte l’avrei buttato dalla finestra…” (Di martedì 8 settembre 2020) “Mio marito? A volte l’avrei buttato dalla finestra“. Michelle Obama senza freni non risparmia i suoi strali al marito ex presidente degli Stati Uniti, Barack Obama. Lo fa confessandosi, in veste di “consulente sentimentale”, nella nuova puntata del suo podcast. Nel corso della quale dispensa suggerimenti su come portare avanti una relazione di coppia nonostante gli ostacoli che normalmente si incontrano nelle relazioni d’amore. Secondo l’ex first lady, sposata con Barack Obama da quasi trent’anni (dal 1992), non bisogna arrendersi davanti ai momenti di difficoltà. Dialogando con il conduttore televisivo Conan O’Brien, ospite del podcast, Michelle ha affermato: “Sono state molte le ... Leggi su velvetgossip

“Mio marito? A volte l’avrei buttato dalla finestra“. Michelle Obama senza freni non risparmia i suoi strali al marito ex presidente degli Stati Uniti, Barack Obama. Lo fa confessandosi, in veste di “ ...

