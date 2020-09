Michelle Obama: “Barack? A volte l’avrei buttato dalla finestra. Periodi difficili possono durare anche anni” (Di martedì 8 settembre 2020) L’ex first lady Michelle Obama ha parlato delle relazioni di coppia durante la nuova puntata del suo podcast su Spotify, durante la quale ha discusso delle difficoltà del matrimonio, facendo apertamente riferimento alla sua esperienza personale con il marito Barack Obama. “Barack? A volte l’avrei buttato dalla finestra”, ha confessato Michelle dialogando con il conduttore televisivo Conan O’Brien, ospite del podcast. Michelle Obama, che festeggerà il 28esimo anniversario di matrimonio con Barack il mese prossimo, ha sottolineato che non bisogna arrendersi davanti ai momenti di difficoltà. “Sono state molte le volte in cui avrei soltanto ... Leggi su tpi

VanityFairIt : L'ex First Lady in versione consulente sentimentale (nel nuovo episodio del suo podcast): «Mai gettare la spugna ne… - Samantha_Jhnsn : @AaronOWQ @ Michelle Obama - stupid_takes : @undressurgirl Michelle Obama - RaffaellaPivato : Michelle Obama: 'Barack? A volte l’avrei buttato dalla finestra. Per una relazione stabile Tinder non serve'… - Pasteldejacare : @fuyukimelocotom michelle obama -

Ultime Notizie dalla rete : Michelle Obama Michelle Obama dà consigli sulle relazioni: «Barack? A volte l avrei buttato dalla finestra» Vanity Fair Italia Michelle Obama dà consigli sulle relazioni: «Barack? A volte l'avrei buttato dalla finestra»

Sempre disponibile a parlare anche delle proprie vicende personali, l’ex First Lady americana Michelle Obama, 56 anni, dispensa ora alcuni consigli a tema relazioni d’amore. Quali sono i segreti per f ...

Michelle, 'a volte avrei buttato Barack fuori da finestra'

(ANSA) - NEW YORK, 8 SET - "Ci sono state volte che avrei voluto scaraventare Barack fuori dalla finestra": nell'ultima puntata della sua podcast su Spotify la ex First Lady Michelle Obama ha parlato ...

Sempre disponibile a parlare anche delle proprie vicende personali, l’ex First Lady americana Michelle Obama, 56 anni, dispensa ora alcuni consigli a tema relazioni d’amore. Quali sono i segreti per f ...(ANSA) - NEW YORK, 8 SET - "Ci sono state volte che avrei voluto scaraventare Barack fuori dalla finestra": nell'ultima puntata della sua podcast su Spotify la ex First Lady Michelle Obama ha parlato ...