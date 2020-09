Michelle Obama: "A volte avrei buttato Barack fuori dalla finestra" (Di martedì 8 settembre 2020) New York, 8 settembre 2020 - "Ci sono state volte che avrei voluto scaraventare Barack fuori dalla finestra ". Nell'ultima puntata della sua podcast su Spotify la ex First Lady Michelle Obama ha ... Leggi su quotidiano

Michelle Obama si è messa a dispensare consigli di coppia ed è finita col raccontare degli inediti retroscena sulla sua vita privata con l’ex presidente degli Stati Uniti, Barack Obama. Non è la prima ...

