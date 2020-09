“Mia figlia morta in appena un mese”. Il dolore della celebre ospite a Storie Italiane. Eleonora Daniele senza parole (Di martedì 8 settembre 2020) Le lacrime scendono copiose a Storie Italiane: Wilma Goich si commuove ricordando la figlia scomparsa, Susanna Vianello. Nello studio di Eleonora Daniele, l’artista ha raccontato il dolore per la perdita vissuta cinque mesi fa e che ha segnato in modo indelebile sia lei che l’ex marito Edoardo Vianello. “Negli ultimi giorni stavo un po’ meglio – ha raccontato la Goich -, ma quando poi ti ritrovi a parlare di queste cose è inevitabile piangere, è dura è molto dura … Oggi sono 5 mesi – ha aggiunto parlando della scomparsa di Susanna Vianello -, troppo poco tempo e quindi come fai c’è un vuoto pazzesco che è difficile riempire, lo riempio coi pensieri, con i ricordi, con mio nipote che mi ... Leggi su caffeinamagazine

