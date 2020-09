“Mi ha stuprata, maltrattata e segregata per giorni”: arrestato a Roma dj Franceschino (Di martedì 8 settembre 2020) arrestato dj Franceschino: avrebbe stuprato e segregato una donna per giorni Avrebbe maltrattato, picchiato e segregato in una stanza una prostituta di 31 anni il dj Romano arrestato dagli agenti del commissariato Vescovio e condotto nel carcere di Regina Coeli con l’accusa di spaccio di droga. Ma Francesco Cirioni, dj di fama internazionale conosciuto con il nome di Franceschino e direttore dell’emittente Radio Zerosei, è anche indagato per violenza sessuale aggravata per aver violentato la donna per tre giorni. Ingaggiata su Via Salaria al costo di 1.000 euro, la 31enne credeva di dover offrire le sue prestazioni sessuali, ma si è ritrovata ad essere umiliata e picchiata per 72 ore, a dover ascoltare i racconti delle gesta di spacciatore di Cirioni e ad essere minacciata ... Leggi su tpi

