“Mettere le mascherine anche ai peluche”. Gli incredibili consigli dell’Ordine dei medici (Di martedì 8 settembre 2020) Roma, 8 set – “Dottore ma è vero che…?”, è un portale anti-fake news realizzato dalla Federazione degli Ordini dei medici (Fnomceo) in cui gli esperti rispondono alle domande poste dagli utenti. Un sito consultabile da tutti e quindi sulla carta senz’altro utile vista la mole di informazioni errate che corrono in rete. Con l’emergenza coronavirus, i dottori forniscono diverse delucidazioni sul tema e c’è pure un’apposita sezione dedicata alle mascherine e ai bambini. Tra le domande più frequenti, poste dai genitori, ve ne sono molte che riguardano l’utilizzo di questo dispositivi protettivi. “Dottore, come mi comporto se mio figlio è spaventato dalla mascherina?”, chiede ad esempio un genitore. Risposta: “È comprensibile che ... Leggi su ilprimatonazionale

IlContiAndrea : #Amadeus “Senza il pubblico Sanremo non si può fare, è impensabile lasciare la platea con gli spettatori distanziat… - Giovann23994908 : @AieieBrazov3 @simonedallora @matteosalvinimi Ma se il padano dice che il virus non c’è, tanto da non mettere mascherine. - pimpi59 : RT @Corriere: «Quando sento le persone che dicono che il virus non esiste, che è più debole, che non si vogliono mettere le mascherine, mi… - VAncilotti : RT @Corriere: «Quando sento le persone che dicono che il virus non esiste, che è più debole, che non si vogliono mettere le mascherine, mi… - bianca_caimi : RT @Corriere: «Quando sento le persone che dicono che il virus non esiste, che è più debole, che non si vogliono mettere le mascherine, mi… -

Ultime Notizie dalla rete : “Mettere mascherine Merler: “Da 12 anni l’Italia è senza un piano pandemico, ci è costato molto caro” Rep