Meteo Roma: previsioni per mercoledì 9 settembre (Di martedì 8 settembre 2020) Meteo Roma: previsioni per mercoledì 9 settembre Giornata caratterizzata dal tempo stabile: sole prevalente al mattino e al pomeriggio su tutto il territorio. In serata si confermano le condizioni di stabilità con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature comprese tra +16°C e +35°C. Meteo Lazio: previsioni per mercoledì 9 settembre Ampi spazi di sereno in mattinata su tutto il territorio, mentre nel pomeriggio i cieli potranno essere poco nuvolosi specie sui settori interni. Tempo asciutto anche nelle ore serali sempre con qualche nube su tutta la regione. Meteo Italia: previsioni per mercoledì 9 settembre Al Nord: Al mattino cieli in prevalenza sereni su tutte le ... Leggi su romadailynews

