METEO 7 Giorni: Italia tra anticiclone e VORTICE MEDITERRANEO. Ancora CALDO (Di martedì 8 settembre 2020) METEO SINO AL 14 SETTEMBRE 2020, ANALISI E PREVISIONE Gran parte dell’Europa Centro-Meridionale è alle prese col dominio di un campo di alta pressione che garantisce generali condizioni di stabilità. Il bel tempo prevale anche sull’Italia, ma c’è l’insidia legata ad una piccola area di bassa pressione che si è isolata sul MEDITERRANEO Occidentale in prossimità delle Baleari. Questo VORTICE ciclonico, all’interno dell’esteso campo di alta pressione, è atteso progredire lentamente verso est nei prossimi Giorni e quindi verso l’Italia, pur ostacolato dall’anticiclone in rinforzo e alimentato da correnti calde sub-tropicali. L’area d’instabilità tenderà ... Leggi su meteogiornale

