Mes, Conte alla festa del Pd: «Sono laico, valutiamo progetti e decidiamo». E sulla scuola: «Entro ottobre banchi nuovi per tutti» (Di mercoledì 9 settembre 2020) Coronavirus in Italia e nel Mondo: ultime notizie dell’8 settembreÈ stato accolto con un applauso il premier Giuseppe Conte alla festa del Pd di Modena. Di ritorno in Italia dopo la visita a Beirut, è salito sul palco per un’intervista a tutto tondo con la giornalista Maria Latella. Tra i temi toccati, è stato inevitabile che si sia indugiato sulle elezioni regionali, sul Mes e sul Recovery fund, come anche sulla tenuta della maggioranza, sulla gestione della fase 3 dell’emergenza Coronavirus e sulla scuola, che da settimane infiamma il dibattito politico. «Ci potremo ritenere appagati tutti solo quando i 209 miliardi verranno spesi e non sarà sprecato un solo euro», ha affermato ... Leggi su open.online

