Mercedes-Benz Classe G - Project Geländewagen: la fuoristrada che vuole correre (Di martedì 8 settembre 2020) La Mercedes-Benz svela la Project Geländewagen, il primo risultato di una collaborazione tra il marchio tedesco e Virgil Abloh, direttore artistico di Louis Vuitton e fondatore di Off-White. Questa concept, alla cui realizzazione ha collaborato anche Gorden Wagener, capo del design della Stella, è basata sulla nuova generazione della AMG G 63. Il 14 settembre una replica a grandezza naturale del prototipo andrà allasta come parte della collezione Sotheby's Contemporary Curated e tutti i proventi andranno a un ente di beneficenza che sostiene le comunità creative internazionali. Trasformata in unauto da corsa. La concept punta a fondere i mondi della moda, dell'arte e dell'automotive attraverso un design che si ispira al mondo delle corse, ma non dimentica mai le origini fuoristradistiche della vettura. ... Leggi su quattroruote

