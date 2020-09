Mercato Juventus, sfuma l’arrivo di Cavani: il motivo (Di martedì 8 settembre 2020) Mercato Juventus – La dirigenza bianconera ha sondato vari attaccanti di livello internazionale per garantire ad Andrea Pirlo di rinforzare il reparto. Tra i tanti nomi è stato studiato anche quello di Edinson Cavani. L’ex Napoli è stato ritenuto una valida alternativa se fosse saltato l’arrivo di Luis Suarez. Il motivo che ha creato enorme distanza tra le parti è stata la richiesta del “Matador”. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, avrebbe chiesto ben 12 milioni di Euro a stagione. Mercato Juventus: sfuma definitivamente Cavani La società di Andrea Agnelli avrebbe voluto concedere a Cavani 6,5 milioni. Proposta che ha trovato subito il disappunto del ragazzo ... Leggi su juvedipendenza

