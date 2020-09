Meloni non ha detto «riduciamo a tutti gli statali e ai pensionati del 30% la busta paga a fine mese» (Di martedì 8 settembre 2020) Il 5 settembre 2020 su Facebook è stata pubblicata un’immagine che mostra una foto della leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni e che riporterebbe una sua dichiarazione, rilasciata al quotidiano Libero. Si legge: «riduciamo a tutti gli statali e ai pensionati del 30% la busta paga a fine mese». Questa dichiarazione non trova riscontro in nessuna testata nazionale e locale e in nessun un account ufficiale di Meloni (qui, qui e qui). Si tratta quindi di una notizia frutto di fantasia. Post pubblicato su Facebook il 5 settembre 2020 – Notizia falsa La stessa Meloni ha smentito via Twitter la notizia e annunciato di voler procedere legalmente «verso ... Leggi su facta.news

