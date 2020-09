Meloni: «Battisti è vissuto nell’impunità grazie alle coccole dei radical chic» (Di martedì 8 settembre 2020) “Mi auguro che lo Stato non si pieghi alle richieste di questo criminale e che la stagione dei privilegi e dell’impunità riservata a Cesare Battisti sia finita una volta per tutte – dice Giorgia Meloni commentando la decisione dei magistrato di Sorveglianza che, nell’ultimo provvedimento, ha riconosciuto la buona condotta dell’ex-terrorista dei Pac e 45 giorni di riduzione della pena – Lo dobbiamo alla memoria delle vittime, ai loro famigliari e a tutti coloro che hanno sofferto per mano di questo criminale“, incalza la presidente di Fratelli d’Italia. Per Giorgia Meloni “il terrorista e pluriomicida Cesare Battisti è stato abituato a credere che non avrebbe mai scontato la sua pena. E che, nonostante i crimini commessi, avrebbe ... Leggi su secoloditalia

