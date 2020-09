Melanoma: in Italia 160mila cittadini vivono dopo la diagnosi (Di martedì 8 settembre 2020) In Italia vivono 160mila persone dopo la diagnosi di Melanoma, una cifra in costante crescita grazie alle campagne di prevenzione e a terapie sempre più efficaci. Nel 2019 si è svolto “Mela Talk”, il primo tour di incontri indirizzato ai pazienti colpiti da questo tumore della pelle particolarmente aggressivo in fase avanzata. L’obiettivo del progetto è approfondire, attraverso la discussione fra clinici e pazienti e con modalità espressive coinvolgenti, le esigenze di queste persone che spaziano dalla conoscenza della malattia e delle terapie, ai consigli sulla dieta da seguire fino al supporto psicologico e ai diritti sociali. Per presentare la nuova edizione digitale di “Mela Talk” e per approfondire i passi in avanti ... Leggi su meteoweb.eu

Ascierto proclamato primo oncologo del mondo, il Pascale miglior centro sul melanoma

È Napoli, con l'Istituto dei tumori Pascale, il primo centro internazionale per la lotta al melanoma. A dirlo è la classifica stilata dal sito americano Expertscape.com che mette al primo posto nel mondo.

