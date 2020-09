Maya Hawke spiega il motivo per cui fu cacciata da scuola: "Non riuscivo a leggere" (Di martedì 8 settembre 2020) La star di Stranger Things Maya Hawke ha parlato della sua dislessia e ha raccontato di quando fu cacciata da scuola perché non era in grado di leggere. Maya Hawke l'ha definita un problema ma anche una benedizione: la dislessia. In una recente intervista confessa come ha vissuto gli anni della scuola e quando è stata cacciata via perché non riusciva a leggere. "Mi ci è voluto molto tempo per imparare a leggere. E ancora adesso ho qualche difficoltà". La figlia di Uma Thurman e Ethan Hawke Maya Hawke ha raccontato così come è stata "cacciata dalla scuola" da bambina, ... Leggi su movieplayer

